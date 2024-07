"Dowieziemy legalną aborcję". Posłanki KO i Lewicy mają plan

Przypomnijmy, że w pierwszej połowie lipca posłowie odrzucili projekt nowelizacji Kodeksu karnego zakładający depenalizację i dekryminalizację aborcji. Za przyjęciem projektu Lewicy opowiedziało się 215 posłów, przeciwko było 218, a dwóch wstrzymało się od głosu. Kwestia liberalizacji przepisów w zakresie aborcji wywołuje duże podziały w koalicji.

Sam Donald Tusk przyznał, że obecnie nie ma większości, aby przegłosować propozycję. Jednak parlamentarzystki KO i Lewicy nie dają za wygraną. – Na co dzień faceci z klubów koalicyjnych prężą muskuły, mocują się przed kamerami, czasem się kłócą, a na końcu zostają niezałatwione sprawy. A my, kobiety, rozmawiamy ze sobą w kuluarach i pracujemy. Razem jesteśmy w stanie zrobić naprawdę wiele i wierzę, że teraz też dopniemy swego – mówi Wirtualnej Polsce jedna z posłanek koalicji rządzącej.

"Będziemy forsować"

– Nie poddajemy się. Będziemy forsować projekt i próbować dalej. Do skutku. Jestem po rozmowach z członkiniami i członkami komisji nadzwyczajnej i wiem, że warto – przekonuje Dorota Łoboda z KO. – Wiem, że szanse nie są duże. Są małe. Ale to nie znaczy, że od razu redukujemy je do zera. Nie. Doświadczenie pokazuje, że poglądy w polityce się zmieniają, że politycy potrafią zmienić zdanie, mamy jeszcze ponad trzy lata kadencji – dodaje.

Inna rozmówczyni zapewnia: – Dowieziemy aborcję prędzej czy później. Wierzę, że uda się to zrobić jeszcze przed wyborami prezydenckimi.

"W sejmowych kuluarach od kilkunastu dni toczą się intensywne rozmowy na temat alternatywnego planu przegłosowania ustawy. Rozmowy wzięły na swoje barki posłanki" – opisuje WP. Jedna z parlamentarzystek narzeka: – Liderzy klubów koalicyjnych w ostatnich tygodniach nie potrafili się złapać. Albo urlopy, albo coś tam, wszystko stało w miejscu.

– Składamy ten projekt wspólnie z Lewicą. Na pewno wydarzy się to na tym posiedzeniu Sejmu, w czwartek lub piątek. Zbieramy podpisy – deklaruje Łoboda. Przewodnicząca nadzwyczajnej komisji ds. projektów aborcyjnych przyznaje, iż liczy, że podpisy pod projektem złożą również posłanki Polski 2050, które zapowiadają, że są gotowe poprzeć propozycję.

