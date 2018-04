Ulicami Warszawy przeszedł XIII Marsz Świętości Życia

Organizatorami marszu w Warszawie są archidiecezja warszawska i diecezja warszawsko-praska. Tegoroczne hasło marsz, w którym ulicami Warszawy przeszły tysiące ludzi, to „Jestem za życiem”. Marsze odbyły się jednak nie tylko w Warszawie, ale też w wielu innych miastach Polski – m.in. w Szczecinie.

Uczestnicy marszów, jak co roku manifestowali w obronie prawa do życia każdego człowieka. – Ten marsz to piękny przykład, że nie wychodzimy na ulice przeciwko komuś, żeby komuś coś udowadniać, ale żeby dawać świadectwo. Świadectwo, że wierzymy w nienaruszalność życia, od jego początku do końca, że wierzymy, że życie jest święte – mówił podczas marszu w stolicy, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Jak opisują organizatorzy marszu, "Marsz Świętości Życia jest demonstracją w obronie prawa do życia każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest narodzony czy nie. Konstytucja głosi, że „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”, ale gdy chodzi o nienarodzonych, rządzący wolą kierować się ideologią „kompromisu aborcyjnego” niż konstytucją".

Sama nazwa Marszu nawiązuje do Dnia Świętości Życia, obchodzonego 25 marca – w Święto Zwiastowania Pańskiego. Kościół w Polsce ustanowił taki dzień w odpowiedzi na apel Jana Pawła II zawarty w encyklice Evangelium Vitae z 1995 r, ogłoszonej właśnie 25 marca.