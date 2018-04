Fachowcy za grosze?

Populizm to przyjmowanie rozwiązań lub głoszenie pomysłów, co do których skutków ich autor wie, że będą złe dla państwa i wspólnoty, ale forsuje je mimo to tylko dlatego, że przynoszą mu bieżącą polityczną korzyść – podobają się grupie wyborców. Ludzie niezajmujący się bliżej polityką nie muszą sobie zdawać sprawy ze skutków danego rozwiązania. Od odpowiedzialności rządzących zależy, czy – mając wiedzę większą niż przeciętny wyborca – będą je wprowadzali, czy nie.