Adamowicz złożył wniosek o delegalizację ONR

Adamowicz wniosek o delegalizację ONR złożył do ministra sprawiedliwości. Wniosek ma związek z marszem, jaki w sobotę ONR zorganizował w Gdańsku. W ten sposób członkowie organizacji świętowali 84. rocznicę utworzenia ONR. Działacze najpierw spotkali się w sali BHP Stoczni gdańskiej. Następnie przeszli w pochodzie ulicami miasta.

W dokumencie Paweł Adamowicz podkreślił, że działalność ONR „od wielu lat opiera się na podejmowaniu przedsięwzięć, w których wykorzystuje się retorykę nienawiści rasowej i narodowościowej”. W piśmie prezydent Gdańska przywołuje hasła, które wznosić mieli uczestnicy sobotniego marszu. Między innymi "PiS, PO jedno zło", "Ani Unia, ani NATO, Polska tylko dla Polaków", "Znajdzie się kij na lewacki ryj", "Wiara, walka, nacjonalizm" czy "Żadnych wojen za Izrael"

– Na marginesie powiem, że rząd sanacyjny, który nie był admiratorem demokracji, jednak dosyć szybko zdelegalizował ONR, widząc co to za ideologia, czemu służy i do czego może doprowadzić. Pamiętajmy, że złe słowa, wypowiedziane, przemieniają się w jakiejś perspektywie czasowej w czyny – powiedział prezydent Gdańska podczas konferencji prasowej.