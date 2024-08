Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot nad Bałtykiem. Jest komunikat

"Bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej to jeden z priorytetów Wojska Polskiego. Każdego dnia piloci Sił Zbrojnych RP czuwają i są w gotowości, aby zapewnić ochronę polskiego nieba" – czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego.

Jak przekazano, w poniedziałek, 12 sierpnia 2024 r. para dyżurna F-16 dokonała przechwycenia oraz identyfikacji wizualnej samolotu Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim.

Rosyjski samolot przechwycony

"Polskie myśliwce przechwyciły samolot Federacji Rosyjskiej Ił-20, wykonujący misję rozpoznawczą w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, bez naruszenia polskich wód terytorialnych" – zaznaczyło wojsko.

"Ochrona polskiej przestrzeni powietrznej to fundament bezpieczeństwa naszego kraju. Dzięki sprawnemu funkcjonowaniu całego systemu obrony powietrznej możemy być pewni, że jesteśmy chronieni przed zagrożeniami z powietrza" – dodano.

Przechwycenie samolotu przez lotnictwo wojskowe polega na zbliżeniu się i nawiązaniu kontaktu wzrokowego i radiowego z maszyną, która np. zbliża się do polskiej przestrzeni powietrznej i nie ma z nią kontaktu.

Piloci myśliwców mogą zidentyfikować samolot i nakierować go na wskazany tor lotu, a w przypadku poważniejszych sytuacji zmusić go do wylądowania na określonym lotnisku.

"Przełomowy tydzień dla wojska"

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział przełomowe umowy dla wojska w tym tygodniu. Jak podkreślił, szczególnie siły powietrzne "będą mogły mieć ogromną satysfakcję". – To będzie tydzień kontraktów dla polskiego przemysłu oraz zakupu najnowocześniejszego sprzętu. Dzień po dniu do 15 sierpnia będę podpisywał nowe umowy na zakup sprzętu, na modernizację polskiej armii – oświadczył minister obrony narodowej. – Święto Wojska Polskiego poprzedzone będzie jednymi z największych i najważniejszych kontraktów w historii RP – dodał.

W poniedziałek Huta Stalowa Wola i Raytheon Polska podpisały umowę na produkcję 48 wyrzutni M903, wchodzących w skład systemów Patriot. Wartość kontraktu opiewa na 1,23 mld dolarów.

