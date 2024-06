"Rotacyjne przywództwo". Polska z "ważnym zadaniem" w NATO

Ministrowie obrony państw członkowskich NATO spotkali się w kwaterze głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli. W rozmowach uczestniczył także sekretarz generalny Paktu Jens Stoltenberg.

– Przyjęliśmy decyzję dotyczącą wzmocnienia dowództwa w Europie. Potwierdzono bardzo ważne decyzje dla wielonarodowego korpusu w Szczecinie – przekazał na konferencji prasowej wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ważne zadanie Polski w NATO

Szef MON poinformował, że Polska wraz z Niemcami i Szwecją będzie pełniła "rotacyjne przywództwo" na Bałtyku.

– Jeżeli chodzi o odstraszanie i obronę, przyjęliśmy decyzje dotyczące wzmocnienia dowództwa w Europie, potwierdzone bardzo ważne zadania dla Szczecina, dla Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód w Szczecinie. Bardzo ważna informacja: Polska wraz z Niemcami i Szwecją rotacyjnie będzie dowodziła w imieniu państw NATO operacjami sojuszniczymi na Bałtyku – oświadczył Władysław Kosiniak-Kamysz. – Zabiegałem o to od samego początku, kiedy zostałem ministrem. Jest to uzgodnienie już potwierdzane przez państwa NATO – podkreślił.

Co z amerykańskimi Patriotami?

Wicepremier odniósł się również do kwestii przekazania Ukrainie stacjonującego obecnie w Polsce systemu Patriot. – Pojawiły się jakieś fake newsy w tej sprawie. Obecność amerykańskich baterii Patriot została potwierdzona osobiście przez sekretarza obrony USA Lloyda Austina. Nic się w tej kwestii nie zmienia – powiedział Kosiniak-Kamysz.

– Polskie Patrioty zostają w Polsce. Ktoś próbował swego rodzaju fake newsy w tej sprawie rozsiewać. (...) Obecność wojsk amerykańskich, ale też sprzętu i trwałość tej obecności została potwierdzona – dodał.

"Mamy ponad 200 tys. żołnierzy"

– Polska armia ma już ponad 200 tys. żołnierzy – oświadczył szef MON, powołując się na dane przekazane przez szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesława Kukułę. – Ten rok jest rekordowy pod względem naboru do wojska – podkreślił.

– Jesteśmy jedną z najsilniejszych armii NATO. W domenie lądowej Polska jest niezwykle silna. To jest powód do naszej dumy i wielkiej wdzięczności wobec wszystkich żołnierzy, którzy przystąpili do Sił Zbrojnych RP w różnych rodzajach służby – mówił Kosiniak-Kamysz.

