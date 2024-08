Mieszkania dla medalistów olimpijskich. Deweloper zmienił decyzję

Niedziela była ostatnim dniem Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Polska w klasyfikacji medalowej zajęła dopiero 42. miejsce. Nasi reprezentanci zdobyli w sumie 10 medali. Jedyny, złoty, wywalczyła Aleksandra Mirosław we wspinaczce sportowej na czas. Polscy sportowcy przywiozą do kraju także 4 medale srebrne i 5 brązowych. Jednocześnie Igrzyska w Paryżu to pod względem liczby zdobytych medali najsłabszy występ Polaków od IO w Melbourne w 1956 r., kiedy Biało-Czerwoni dziewięciokrotnie stanęli na podium i też mieli tylko jedno złoto. Trzy lata temu podczas rywalizacji w Tokio, polscy sportowcy byli w klasyfikacji medalowej na 17. pozycji.

Deweloper Profbud zadeklarował wcześniej, że ufunduje mieszkania wszystkim złotym medalistom z Polski. Do tej pory z hojnego prezentu mogła się cieszyć jedynie Aleksandra Mirosław.

Deweloper zmienia zdanie. Mieszkania dostaną tez srebrne medalistki

Prezes firmy zmienił jednak zdanie i postanowił docenić wysiłki również srebrnych medalistek z Polski. Jak poinformował w mediach społecznościowych Paweł Malinowski, prezes Zarządu Grupy Profbud, Julia Szeremeta, Daria Pikulik i Klaudia Zwolińska otrzymają własne lokum za swoje dokonania sportowe.

"Zmieniamy zasady gry! Ufundujemy mieszkania dodatkowo dla każdej z naszych trzech srebrnych wojowniczek! Klaudia Zwolińska, Julia Szeremeta, Daria Pikulik. Dla nas wszystkie są absolutnymi zwyciężczyniami w swoich dyscyplinach i zasłużyły na wsparcie!" – czytamy na profilu Grupy Profbud.

"Jesteśmy ogromnie dumni z dokonań Aleksandry Mirosław podczas tegorocznych igrzysk – wywalczenia złotego medalu, pobicia rekordu świata i rekordu olimpijskiego – to naprawdę imponujący wynik. Wszyscy wiemy, jak wiele pracy i wysiłku włożyli polscy reprezentanci już choćby w to, aby się na tych igrzyskach znaleźć, nie mówiąc już o wywalczeniu miejsca na podium. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni Klaudii Zwolińskiej, Julii Szeremecie oraz Darii Pikulik za ich srebrne medale" – podkreślono.

"Te młode, utalentowane zawodniczki, dały nam wszystkim niezwykły pokaz waleczności i determinacji, rozbudzając ducha sportu chyba w każdym polskim sercu, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. W dowód tej wdzięczności z nieukrywaną dumą i radością pragniemy przekazać wicemistrzyniom olimpijskim z Paryża nowe mieszkania" – dodano.

facebookCzytaj też:

Szeremeta: MKOL powinien zainteresować się sytuacjąCzytaj też:

Hollywoodzki gwiazdor dał popis na zakończenie igrzysk. Widzowie byli w szoku