Skutki nawałnicy w Warszawie. Kosiniak-Kamysz nie wyklucza pomocy WOT

W nocy z poniedziałku na wtorek nad Polską przeszły gwałtowne burze. Z ogromnymi utrudnieniami po ulewnych deszczach zmaga się Warszawa. Zalane zostały m.in. lotnisko Chopina i trasa S8.

"W związku z nocnymi ulewami Komendant Stołeczny Policji ogłosił alarm dla policjantów garnizonu stołecznego. Wyłączona z ruchu została trasa S8 od ul. Połczyńskiej w kierunku Białegostoku, a także od Marek w kierunku Poznania. Na miejscu pracują służby celem zminimalizowania skutków" – poinformowała we wtorek rano stołeczna policja.

WOT w gotowości

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że rząd, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i sztaby kryzysowe powołane w Państwowej Straży Pożarnej działają na bieżąco. – Sytuacja jest pod kontrolą. Jesteśmy gotowi do wsparcia również jednostkami Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), jeżeli taka potrzeba by zaszła – poinformował na konferencji prasowej.

Szef MON przekazał, że we wtorek rano rozmawiał z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim na temat pomocy dla walczącej ze skutkami nocnej nawałnicy stolicy. – Jeżeli takie wsparcie będzie potrzebne ze strony WOT, to żołnierze są gotowi do udzielenia tej pomocy. Wszystkie służby państwa działają. Proszę o zachowanie ostrożności. Takie ulewne deszcze mogą się jeszcze powtórzyć – powiedział Kosiniak-Kamysz. – Proszę o czytanie alertów RCB – dodał.

Ulewa nad Warszawą

"Ponad 800 zgłoszeń po ulewach, które wystąpiły na terenie m.st. Warszawy od godz. 14:00 dnia wczorajszego… W tym momencie najbardziej intensywne działania prowadzimy w rejonie ulicy Arbuzowej, gdzie woda wystąpiła z koryta Potoku Służwieckiego i zalaniem zagrożone są okoliczne domy mieszkalne… Na miejscu obecny jest m.in. Komendant Miejski PSP m.st. Warszawy st. bryg. Roman Krzywiec oraz przedstawiciele władz m.st. Warszawy na czele z prezydentem Rafałem Trzaskowskim oraz dyrektorem SCB Jarosławem Misztalem" – podała Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy.

"Zostają rozłożone rękawy przeciwpowodziowe oraz worki z piaskiem w celu ochrony domów i zabezpieczenia przed powiększeniem rozlewiska" – dodano.

