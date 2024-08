Sprawozdanie finansowe PiS. Bogucki pokazał "arcyważny dokument"

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) odroczyła decyzję ws. subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. Kolejne posiedzenie w tej sprawie odbędzie się 29 sierpnia. Partii grozi utrata 75 proc. z blisko 26-milionowej rocznej subwencji. Wątpliwości budzi m.in. wykorzystywanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości oraz pikniki 800 plus, organizowane w czasie kampanii wyborczej.

Skarbnik PiS Henryk Kowalczyk zapowiedział, że partia złoży pozew przeciwko PKW. – Jak każda partia polityczna zaciągnęliśmy kredyt na trzy kampanie wyborcze. To są dziesiątki milionów złotych. Wskutek opóźniania decyzji przez PKW tracimy z tego tytułu ogromne odsetki. Dlatego, jeśli PKW odrzuci nasze sprawozdanie finansowe, to nie tylko pójdziemy z tym do sądu, ale także wystąpimy z cywilnym powództwem o zapłacenie odszkodowań z tytułu podniesionych odsetek kredytowych – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską.

Bogucki: Mamy arcyważny dokument

– Mamy arcyważny dokument, który jeszcze nigdy nie ujrzał w pełni światła dziennego, jeżeli chodzi o media i opinię publiczną. Ten dokument nie jest dokumentem sporządzonym przez polityków (...). To jest dokument ekspercki, sporządzony przez Krajowe Biuro Wyborcze, a więc ludzi, którzy mają często 20-letnie doświadczenie i trudno ich posądzić o sprzyjanie tej czy innej opcji politycznej, skoro przez 20 lat pod różnego rodzaju rządami działali w sposób obiektywny, jako urzędnicy państwowi, wykonując tak jak należy, zgodnie z prawem swoje obowiązki – powiedział poseł PiS Zbigniew Bogucki na konferencji prasowej.

– To jest analiza sporządzona przez Krajowe Biuro Wyborcze specjalnie na potrzeby Państwowej Komisji Wyborczej – zaznaczył polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Bogucki przytoczył fragmenty dokumentu. Wynika z nich m.in., że "przepisy Kodeksu wyborczego określają warunki przyjęcia sprawozdania bez zastrzeżeń, przyjęcia sprawozdania ze wskazaniem na uchybienia albo odrzucenia sprawozdania, uzależniają rozstrzygnięcie w sprawie sprawozdania od działań komitetu wyborczego". Jak wskazano, nie może być zatem podstawą odrzucenia sprawozdania ani wskazania uchybień obiektywny wpływ działań innego podmiotu na polepszenie szans wyborczych komitetu wyborczego, o ile te działania dokonane były bez porozumienia z komitetem wyborczym.

twitterCzytaj też:

"Nie ma pojęcia o podstawowych zasadach Kodeksu wyborczego". Kalisz: Mówię to TuskowiCzytaj też:

Ogromne kłopoty PiS. "Nie jest w stanie spłacać wielomilionowego kredytu"