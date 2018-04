Ujazdowski wzywa kandydatkę PiS do debaty. "Czas się wytłumaczyć"

O debatę zaapelował do kandydatki PiS na prezydenta Wrocławia Mirosławy Stachowiak-Różeckiej kandydat PO w tym mieście, Kazimierz Ujazdowski. "Czekam na debatę o Wrocławiu. Miasto straciło na 3 latach antysamorządowych rządów PiS: koszty chaotycznej reformy szkolnej, konflikt z UE, który ograniczy przyszłe pieniądze na rozwoj, „lex deweloper”..." – napisał na Twitterze.

Czy Stachowiak-Różecka ma zamiar zmierzyć się w debacie z Ujazdowskim? W rozmowie z portalem GazetaWroclawska.pl powiedziała: –Poczekam jednak do czasu, aż koalicja "jest świetnie nic nie zmieniajmy" wyłoni swojego przedstawiciela. Póki co, nie mogą się zdecydować, czy jest nim Kazimierz Ujazdowski, Jacek Sutryk, Jerzy Michalak czy Michał Jaros. Nie mam zamiaru pomagać kandydatowi Platformy Obywatelskiej w uwiarygadnianiu go przed ich elektoratem, jak z Prawem i Sprawiedliwością nie miał nic wspólnego i jak bardzo jest dziś Platformą Obywatelską.

Kandydatka PiS zaznaczyła, że chce przede wszystkim rozmawiać z mieszkańcami Wrocławia, a nie politykami.

