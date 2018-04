"Trumna wróciła na powierzchnię". Emocjonalny wpis Racewicz

Paweł Janeczek był kapitanem Biura Ochrony Rządu, szefem ochrony śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zginął 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. W czwartek przeprowadzono ekshumację jego zwłok.

Wdowa po Pawle Janeczku, Joanna Racewicz proces ekshumacji określiła jako "upiorny przymus, wobec którego była bezsilna". "Kończy się dzień. 26.04.2018. Najdłuższy w moim życiu. Dzień, który zaczął się o świcie pod brzozą w alei K2. Ci, co wiedzą, to wiedzą. Po ośmiu latach czas zatoczył koło. Trumna wróciła na powierzchnię" – napisała we wpisie na Instagramie.

Ekshumacje zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej odbywają się na polecenie Prokuratury Krajowej.