Impas w Sejmie trwa. Kopcińska: Protestujący zmienili postulaty. Matki niepełnosprawnych: Chcemy żywej gotówki

Do protestujących przyszły rzecznik rządu Joanna Kopcińska oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. – Przychodzimy z propozycją premiera Mateusza Morawieckiego, która uwzględnia pierwszy postulat osób protestujących w Sejmie. Mamy dobrą informację: jest 500 zł na rehabilitację osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – powiedziała przed spotkaniem Kopcińska. Rozmowy z protestującymi odbyły się bez udziału mediów. Kolejna runda negocjacji odbyła się w piątek z inicjatywy niepełnosprawnych.

Po zakończonym spotkaniu okazało się, że porozumienia wciąż nie ma. Rzecznik rządu powiedziała dziennikarzom: – Jesteśmy zdziwieni, bo protestujący zmienili postulaty; przynieśliśmy projekt, który gwarantuje dostępność bez limitów wszystkich wyrobów medycznych, niezbędnych do funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz rehabilitację bez kolejek. Niedawno przedstawiliśmy projekt, który zwiększa rentę socjalną, zgodnie z drugim postulatem osób przebywających w Sejmie. Dzisiaj przyszłyśmy z drugim projektem ustawy, który mówi o ogólnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ten projekt powoduje oszczędności w budżecie domowym każdej rodziny, która ma w swoim domu osobę o znacznym stopniu niepełnosprawności, oszczędność 520 zł.

Wszystko to ma być procedowane przez Sejm podczas najbliższego posiedzenia, które rozpoczyna się 8 maja. Rozwiązania mają wejść w życie od 1 lipca.

Tymczasem protestujący stwierdzili, że propozycje przedstawione przez rząd to "manipulacja". Domagają się "żywej gotówki". – Nasz postulat 500 zł dodatku nie został spełniony. Apelujemy o pomoc do pana prezydenta, do prezesa Kaczyńskiego. Zaproponowano nam 500 zł nie jako dodatek pieniężny, ale jako np. darmowe pieluchy, czy dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego – powiedziały przedstawicielki protestujących po zakończeniu spotkania. Zapowiedziały też, że prawdopodobnie majówkę spędzą w Sejmie.

Do protestujących zaapelowała minister Elżbieta Rafalska: – Protest się przedłuża. Bardzo nam zależy, by on się zakończył.