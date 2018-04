PO złoży wnioski o wotum nieufności wobec Szydło i Rafalskiej

– W poniedziałek złożymy w Sejmie wnioski o wotum nieufności wobec wicepremier Beaty Szydło oraz szefowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej – zapowiedział Neumann na dzisiejszej konferencji prasowej.

Polityk podkreślił, że to PiS odpowiada za problem i że do tej pory nie był wstanie go rozwiązać. Neumann zwrócił szczególną uwagę, na postać Beaty Szydło, która odpowiada za politykę społeczną oraz Elżbietę Rafalską, minister rodziny. – Nie rozwiązały przez te 11 dni tego problemu – podkreślał.

Neumann zapowiedział, że wniosek o wotum nieufności dla obu pań zostanie złożony w najbliższy poniedziałek z samego rana.

Polityk przekonywał, że posłowie PO są gotowi pracować w długi weekend. – W najbliższych dniach zaproponujemy ustawę o pomocy osobom niesamodzielnym, kompleksowe rozwiązanie systemowe pomocy osobom niesamodzielnym. Kończymy prace nad tą ustawą, to duży projekt systemowy – przekonywał.

