Pielgrzymka robotników i pracodawców. Prezydent: Trzeba szukać tego, co łączy

To niezwykle cenna inicjatywa, która pokazuje, że zamiast tego, co dzieli, można i trzeba szukać tego, co łączy, konflikt należy zastąpić bliskością” – napisał prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do zgromadzonych na XXVI pielgrzymce robotników i pracodawców do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

List odczytał sekretarz stanu w kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera. Prezydent odwołał się do słów papieża Jana Pawła II, który podkreślał społeczne znaczenie pracy. "Dopominając się o godność ludzi pracy w czasach, w których próbowano przeciwstawić i skłócić ze sobą pracodawców z pracownikami, przypomniał, że praca jest wspólnym dobrem i wspólną odpowiedzialnością. Dzisiejsza kolejna już wspólna pielgrzymka ludzi pracy i pracodawców jest właśnie świadectwem tak potrzebnej jakości w relacjach między pracodawcami i pracownikami. To niezwykle cenna inicjatywa, która pokazuje, że zamiast tego, co dzieli, można i trzeba szukać tego, co łączy, że konflikt należy zastąpić bliskością. Aby tak się stało, potrzebne są jednak wspólne wartości, wspólna wizja i wspólny cel” – napisał Andrzej Duda. 22 poczty sztandarowe z całej Polski - robotnicy, rzemieślnicy i pracodawcy - biorą 1 maja udział we wspólnej modlitwie w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Cała treść listu od Andrzeja Dudy znajduje się na stronie Kancelarii Prezydenta.