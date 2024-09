Nowa funkcja w aplikacji mObywatel. "Bardzo istotna"

Usługa Bezpiecznie w sieci została wprowadzona do aplikacji mObywatel 13 sierpnia. W środę, 11 września Ministerstwo Cyfryzacji przekazało, że do usługi wprowadzona została Baza wiedzy.

"Funkcja ta jest bardzo istotna – pomaga w bezpiecznym poruszaniu się w sieci. Podpowiada, jak chronić swoje dane i unikać zagrożeń w Internecie. Za informacje zawarte w Bazie odpowiadają obecnie specjaliści CERT Polska, dzięki czemu jest ona sprawdzonym podręcznym źródłem informacji" – czytamy w komunikacie.

Jak działa Baza wiedzy?

Po wejściu do usługi Bezpiecznie w sieci w aplikacji mObywatel użytkownik zobaczy na ekranie powitalnym dodatkową funkcję Baza wiedzy oznaczoną ikoną żarówki. Wystarczy kliknąć w tę opcję, aby przejść do listy tematów związanych z zagrożeniami w sieci. Na start usługi są to: "Uważaj na fałszywe inwestycje w sieci", "uważaj na oszustwa telefoniczne", "dowiedz się, jak zgłaszać incydenty". Po wyborze któregoś z tematów użytkownik ma możliwość zapoznania się z artykułem rozwijającym dane zagadnienie. W przypadku wybranych treści można też przejść na stronę CERT Polska, która otworzy się w przeglądarce.

Aby móc korzystać z Bazy wiedzy, należy pobrać aktualizację mObywatela oznaczoną jako 4.41 ze sklepów Google Play lub App Store. Co ważne, aktualizacja jest wprowadzana stopniowo i może być niewidoczna u części użytkowników. "Zaznaczamy, że warto dbać o to, by zawsze korzystać z najnowszej wersji aplikacji mObywatel, nie tylko ze względu na zmiany w usługach, ale i na poprawki bezpieczeństwa oraz błędów. Chcemy, aby nasza sztandarowa aplikacja była jak najbardziej użyteczna i działała jak najlepiej, dlatego też stale nad nią pracujemy" – zaznaczyło w najnowszym komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji.

Czytaj też:

Nowa usługa w aplikacji mObywatel. Możliwość płatności kartą