Jaki: W Warszawie jest miejsce dla wszystkich

Wczoraj w Warszawie odbył się marsz zorganizowany przez środowiska wprost odwołujące się do narodowych socjalistów. Środowiska skrajnie lewicowe i Obywatele RP postanowili zorganizować blokady marszu. – Przemaszerujemy ulicami Warszawy by wszyscy usłyszeli i zobaczyli nasz sprzeciw przeciwko wyzyskowi, kapitalizmowi oraz łamaniu praw pracowniczych. Hasłem tegorocznego Marszu jest "Praca, Naród, Sprawiedliwość" – zapowiadali organizatorzy (tzw. Szturmowcy) w wydarzeniu na Facebooku. Doszło też do ataku na dziennikarza "Do Rzeczy" Wojciecha Wybranowskiego ze strony dwóch zamaskowanych mężczyzn blokujących marsz.

Dziennikarze zapytali kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryka Jakiego, czy zezwoliłby na taką manifestację środowisk narodowych. – W Warszawie jest miejsce dla wszystkich. Natomiast jeżeli ktoś będzie łamał prawo, nie będę tego tolerował absolutnie. Od tego będą służby, żeby bezwzględnie to egzekwować. Otwartość i wolność to powinny być wartości, które budują, konstytuują Warszawę – mówił.