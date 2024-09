Rozmowa Sikorskiego z rosyjskimi pranksterami to fejk? Rzecznik MSZ: Tak to traktujemy

"Wowan" i "Lexus", czyli Władimir Kuzniecow i Aleksiej Stoliarow – rosyjski duet komików, znany z oszukiwania polityków – przeprowadzili rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Polski Radosławem Sikorskim. Rosjanie mieli się podszyć pod byłego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę. "Dowcip" wykorzystuje już kremlowska propaganda.

Do rozmowy najprawdopodobniej doszło wiosną tego roku. Wśród tematów pojawiła się m.in. wypowiedź prezydenta Francji Emmanuela Macrona o możliwym wysłaniu wojsk na Ukrainę. – Mój premier jest bardzo niechętny. Dyskutujemy nad tym, czy strącać rosyjskie rakiety manewrujące nad waszą przestrzenią powietrzną z naszej przestrzeni powietrznej, bez wkraczania na wasze terytorium, ale na tym etapie jest to bardzo, bardzo kontrowersyjny temat i nie ma w tej kwestii porozumienia. To oznaczałoby dołączenie do wojny. Jeśli front zacznie się załamywać, wszystko może się zmienić, ale w tej chwili nie mamy woli, by to zrobić – mówił Sikorski na nagraniu, które pojawiło się w sieci i jest rozpowszechniane przez rosyjskie media.

Zdaniem rzecznika MSZ Pawła Wrońskiego termin publikacji nagrania nie był przypadkowy. Amerykański sekretarz stanu Atony Blinken odwiedzał wtedy najpierw Kijów, a potem Warszawę.

– MSZ traktuje to nagranie jako zmontowane, z wklejoną do niego częścią wypowiedzi, które wcześniej pojawiały się już w przestrzeni publicznej – przekazał Wroński stacji RMF FM. Rzecznik powiedział, że nie zostaną wyciągnięte konsekwencje personalne, ponieważ nagranie nie jest prawdziwe.

Sikorski dał się wkręcić

Szef polskiej dyplomacji stwierdził m.in., że nasz kraj może prowadzić szkolenia ukraińskich żołnierzy. Zadeklarował także pomoc w mobilizacji Ukraińców przebywających w Polsce. Polityk oświadczył, że pomysł wejścia Ukrainy do NATO ma być "kartą przetargową w rozmowach z Rosją", natomiast dołączenie Ukrainy do Unii Europejskiej ma być dla Brukseli nieopłacalne.

W nagranej przez rosyjskich komików rozmowie pojawił się też wątek wysadzenia gazociągu Nord Stream. – Wiemy, że Amerykanie wiedzieli o tym wcześniej i nie powstrzymali tego – powiedział szef polskiego MSZ.

Czytaj też:

Sikorski pojechał do Lwowa. "Odbudujemy na koszt Rzeczpospolitej"Czytaj też:

Kwestia zniesienia Ukrainie ograniczeń. Blinken odpowiedział w Warszawie