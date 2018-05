Prezydent podał datę referendum ws. nowej konstytucji. "Chcę odwołać się do społecznej mądrości, do odpowiedzialności za losy kraju"

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w centralnych uroczystościach obchodów 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zorganizowanych na Placu Zamkowym w Warszawie. W swoim wystąpieniu zapowiedział, że złoży do Senatu wniosek o zorganizowanie w dniach 10 i 11 listopada referendum konsultacyjnego ws. nowej konstytucji. Wcześniej, RMF FM informowało, że prezydent chce zmienić datę referendum, w taki sposób aby pokrywała się z wyborami samorządowymi.

– Chciałbym aby to naród, polskie społeczeństwo zostało zapytane przez rządzących o to, jakiej Polski chce – podkreślał Andrzej Duda. – Mamy wyjątkowy rok, rok stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, rok szczególny. Jestem przekonany, że jest to rok niezwykle ważny dla każdego z nas. To w tym roku powinniśmy odpowiedzieć na te wielkie pytania – przekonywał prezydent.

– Złożę w Senacie stosowny wniosek, aby referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji odbyło się w tych wielkich listopadowych datach 10 i 11 listopada tego roku. Apeluję do Państwa o obecność na tym referendum, proszę, żebyście przyszli i w to wielkie święto powiedzieli, jakiej Polski chcecie; żebyście mogli to później przekazać swoim dzieciom, wnukom i - daj Boże - prawnukom; żebyście mogli im z dumą mówić: ja także swoim zdaniem kształtowałem ojczyznę, w której dziś żyjecie – mówił Andrzej Duda.

– Niech ten rok, rok stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, będzie dla nas i dla następnego pokolenia rokiem konstytucyjnego przełomu. Niech żyje Polska! Niech żyje wolna, suwerenna, niepodległa, Rzeczpospolita! – zakończył prezydent.