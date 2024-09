Szłapka: Tusk dokonał precedensowej zmiany

Lider Nowoczesnej, a jednocześnie minister ds. Unii Europejskiej Adam Szłapka był w piątek gościem programu "Graffiti" na antenie Polsat News. Tematem rozmowy była pomoc, jakiej Unia Europejska udzieli krajom dotkniętym powodzią. W tym wątku polityk zwracał uwagę na wagę czwartkowej wizyty Ursuli von der Leyen w Polsce.

Ursula von der Leyen w Polsce. "To pokazuje solidarność"

Minister podkreślał, że była ona bardzo ważna, bo pokazała solidarność i to, że powódź jest to problem ogólnoeuropejskim.

– Jasno padło, że jeśli chodzi o pieniądze dla Polski, to jest do wykorzystania i Fundusz Solidarności (...) i pieniądze z Polityki Spójności. To jest 10 mld euro na wszystkie państwa, z czego połowa, czyli 5 mld euro trafi do Polski – mówił.

Szłapka wskazywał, że pieniądze te będzie można dostać bardzo szybko. Dopytywany, kiedy konkretnie środki te mogą trafić do Polski, wyraził nadzieję, że będą to tygodnie, a nie miesiące.

Szłapka o precedensowej zmianie dokonanej przez Tuska. "To pokazuje naszą pozycję"

Minister przekonywał, że dużą rolę w usprawnieniu i przyspieszeniu unijnych mechanizmów w zakresie udzielenia pomocy odegrał tu szef polskiego rządu. – W czwartek we Wrocławiu Donald Tusk swoją wizytą moim zdaniem dokonał precedensowej zmiany – stwierdził, po czym dodał: "To z jego inicjatywy przyjechała do nas przewodnicząca Komisji Europejskiej i przedstawiciele państw bezpośrednio dotkniętych powodzią, a oni przecież też mają u siebie co robić, a jednak przyjechali na zaproszenie naszego premiera".

Przywołując słowa Roberta Ficy, że "jeszcze nigdy nie był na tak perfekcyjnym spotkaniu", minister podkreślił, że to "też pokazuje naszą pozycję". – Ta wizyta wpłynie na to, że w przyszłości procedury europejskie będą w sposób zasadniczy przyspieszone i Polska ma tu swoją zasługę – przekonywał.

