Test powodziowy

Gdy rosyjskie wojsko ruszyło na Kijów, wysłałem e-maile do RCB i do zarządzania kryzysowego w warszawskim ratuszu z zapytaniem dotyczącym szkolenia na wypadek wojny. Deklarowaliśmy z rodziną gotowość udziału w ćwiczeniach z zakresu ochrony ludności cywilnej, ewakuacji itp. Moje pytania pozostały bez odpowiedzi. Należę do pokolenia, które miało ćwiczenia z obrony cywilnej i pamiętam, że choć prowadził je emerytowany oficer LWP, z którego robiliśmy sobie w żarty, on swoją misję traktował poważnie.