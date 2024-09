Słownik wyrazów zaginionych

Pachnie ono co najmniej „szlachetczyzną”, jeśli nie dziwactwem. W szkole zresztą mówili, że szlachta była okropna i chłopów jak niewolników trzymała. Dlatego o „szlachetności” już lepiej nie mówić. Ze słowem „cnota” jest kupa śmiechu. Skoro filozofowie podobno używali tego słowa w sensie wartości etycznej, to widocznie wszystko im się kojarzyło z jednym… Człowiek wykształcony XXI w. nie da się w to wkręcić.