Prezes PKP Cargo wystąpi na konferencji jako ekspert ds. zwalniania pracowników

Konferencja on-line odbędzie się 16 października. "Podczas konferencji dowiesz się na temat najnowszego orzecznictwa, aktualnych interpretacji przepisów prawa przez sądy, instytucje kontrolne i wybitnych ekspertów. Nasi prelegenci to praktycy a konferencja skierowana jest do osób praktycznie zajmujących się tematyką kadrowo-płacową. Nie interesuje nas teoria a jedynie praktyka!" – informują organizatorzy.

Powołany przez rząd Donalda Tuska p. o. prezesa PKP Cargo Marcin Wojewódka, wystąpi w drugim panelu konferencji. Omówi temat pod hasłem "Zwolnienia grupowe".

Udział szefa PKP Cargo w tego rodzaju wydarzeniu wywołał falę krytyki w kontekście zapowiedzianych zwolnień grupowych w spółce. "Żenada" – skomentował krótko były premier Mateusz Morawiecki. PKP Cargo jest w trakcie zwolnień grupowych, które ruszyły 14 sierpnia i mają potrwać do końca października. Pracę ma stracić do 30 proc. zatrudnionych, czyli do 4142 pracowników.

PKP Cargo tnie wynagrodzenia. Kilkuset pracowników z mniejszą pensją

Z kolei w sierpniu zarząd PKP Cargo zdecydował, że z powodu trudnej sytuacji płynnościowej wraz z pensjami za lipiec br. kilkuset pracownikom nie zostaną wypłacone niektóre szczególne składniki wynagrodzenia, takie jak odprawy emerytalne czy nagrody jubileuszowe. "Przyczyną tej decyzji jest trudna sytuacja płynnościowa PKP Cargo w restrukturyzacji oraz priorytetowe potraktowanie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych" – czytamy w komunikacie spółki.

Osoby, które nie otrzymają w terminie niektórych składników wynagrodzenia są do nich uprawnione i zostaną im one wypłacone w pierwszym możliwym terminie wraz z należnymi odsetkami – zapewniał zarząd.

Decyzja dotyczyła grupy kilkuset osób spośród ponad 14 tys. zatrudnionych w spółce w lipcu 2024 r.

PKP Cargo – największy w Polsce i drugi w UE

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

