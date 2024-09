Koszt CPK kilkanaście razy większy? Koniec współpracy z zagranicznym konsorcjum

"Konsorcjum Vinci Airports i IFM pod koniec ubiegłego roku zdążyło podpisać list intencyjny z CPK. Ten dokument określał ramowe zasady współpracy – w przypadku, gdybyśmy zdecydowali się na taką współpracę. Uważam, że w nowe lotnisko powinny być jak najsilniej zaangażowane polskie podmioty i Skarb Państwa. Być może po wspomnianych rozmowach z PPL-em będziemy mieli podstawy, aby zrewidować wcześniej przyjęte podejście i zastanowić się, jak miałoby to wyglądać w formule docelowej. Dzisiaj nie mogę tego przesądzić" – powiedział prezes spółki CPK Filip Czernicki.

W rozmowie z portalem wnp.pl Czernicki wskazał, że nie ma przeszkód prawnych do odejście od współpracy. "Z Vinci podpisano wyłącznie tzw. term sheet, czyli swego rodzaju list intencyjny, określający ramowe warunki docelowej umowy inwestycyjnej. Sam term sheet co do zasady nie ma charakteru wiążącego, stanowi raczej rodzaj protokołu ze wstępnych negocjacji stron, który wskazuje tylko kierunki i ogólne zasady docelowej współpracy z partnerem prywatnym; jej konkretyzacja następuje w umowie inwestycyjnej, jeśli strony zdecydują się ją zawrzeć" – mówi prezes.

Dodał, że to, jaki poziom zaangażowania zewnętrznego kapitału będzie potrzebny, "zależy od tego, jak bardzo PPL będą w stanie zaangażować się finansowo w CPK".

Decyzję CPK skomentował analityk Andrzej Banucha. Jak wskazał, odejście od współpracy z Vinci oznacza, że koszt budowy lotniska dla spółki może wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt miliardów złotych. "Jest jak przewidywałem na jesieni '23. Lotnisko to koszt 46 mld zł. CPK miało wyłożyć 5,5 mld zł, 8,5 mld zł Vinci i IFM, resztę banki. Stracono Vinci. Teraz CPK wraz z PPL MUSZĄ wyłożyć 14 mld zł zamiast 5,5. Bez Vinci mogą wyjść banki. Wtedy 46 mld" – zauważa.

Polska nie skorzysta

Vinci Airports to spółka należąca do Vinci Group z siedzibą w Paryżu. To światowy lider w zakresie projektowania, budowy, finansowania i operowania projektami infrastrukturalnymi. Z kolei IFM Global Infrastructure Fund (IFM) to infrastrukturalny fundusz inwestycyjny z Australii. Zarządza aktywami o łącznej wartości ok. 143 mld dolarów, z czego około 64 mld dolarów dedykowane są inwestycjom kapitałowym w infrastrukturę.

Czytaj też:

Morawiecki o CPK: Pewna szansa, że projekt zakończy się do końca XXI wieku. Być możeCzytaj też:

Węzeł kolejowy CPK. Ważna umowa podpisana