Powodziowy słowotok stop. Teraz!

Bo niby przykro i ludzie tracą domy… Ale, z drugiej strony, co ma Warszawa do Kłodzka? Na temat ten postanowiła wypowiedzieć się Monika Goździalska, prezenterka kanału Zero. W prześmiewczym wideo opowiedziała, czego rzekomo nie można robić ze względu na trudną sytuację w kraju.

– Ponieważ trwa powódź... nie masz prawa się uśmiechać; nie masz prawa reklamować swoich biznesów; nie masz prawa wywiązywać się ze swoich zobowiązań; wszystko, co zrobisz z uśmiechem na twarzy, jest niewskazane; powinieneś nie zajmować się swoimi biznesami, tylko pomocą; nie masz prawa zajmować się swoim życiem, tylko życiem ludzi, którzy teraz tego potrzebują; nie masz prawa zajmować się swoim życiem, tylko zajmować tym, co tyczy się mieszkańców zalewowych terenów; ludzie zastanawiają się nad tym, co mogą, a czego nie mogą; wszyscy dookoła są rozliczani, w jaki sposób pomagają – wyliczała z widoczną kpiną.