Skandal w Sejmie. "Zobaczymy, czy marszałek sprzeciwia się agresji"

Politycy Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak, Radosław Fogiel oraz Jan Kanthak zorganizowali w sobotę konferencję prasową przed budynkiem Sejmu. Posłowie PiS skomentowali wydarzenia, do których doszło w piątek w Sejmie.

Błaszczak poinformował, że klub parlamentarny PiS złoży wniosek o rozwiązanie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. – Polski podatnik nie może wydawać pieniędzy na kabaret – podkreślił.

W piątek komisja śledcza miała przesłuchać Zbigniewa Ziobrę. Aby doprowadzić byłego ministra sprawiedliwości przed sejmową komisję, użyto policji. Gdy Ziobro został dowieziony na teren Sejmu, komisja zakończyła swoje obrady. Wcześniej przegłosowano stosunkiem 7:1 wniosek do sądu o 30-dniowy areszt dla byłego szefa resortu sprawiedliwości.

We wrześniu 2024 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zakres działania komisji ds. Pegasusa jest niezgodny z konstytucją.

Błaszczak: Środowisko "Gazety Wyborczej" zachowuje się w sposób karygodny

Podczas sobotniej konferencji politycy PiS odnieśli się również do skandalicznego zachowania Wojciecha Czuchnowskiego. Dziennikarz "Gazety Wyborczej" agresywnym gestem wytrącił posłowi Dariuszowi Mateckiemu z rąk telefon i nazwał go "złodziejem".

– Zwracamy się do marszałka Sejmu o to, żeby cofnięta została przepustka do Sejmu RP dla dziennikarza "Gazety Wyborczej" Wojciecha Czuchnowskiego w związku z jego wczorajszą agresją na terenie parlamentu. Zobaczymy, czy marszałek sprzeciwia się agresji, czy też przymyka oko. Przypomnę, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie Sejmu RP – powiedział szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. – Środowisko "Gazety Wyborczej" zachowuje się w sposób karygodny – podkreślił.

Dariusz Matecki zapowiedział, że w przyszłym tygodniu do sądu trafi prywatny akt oskarżenia przeciwko Czuchnowskiemu i zawiadomienie do prokuratury.

Europoseł PiS Jacek Ozdoba złożył wniosek do marszałka Sejmu Szymona Hołowni o "pilne" wydanie zakazu wstępu na teren Sejmu dla Czuchnowskiego. Wystąpił również o notatki Straży Marszałkowskiej związane z tym atakiem na posła Mateckiego oraz zapytał, czy badano trzeźwość dziennikarza "GW".

