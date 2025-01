Dziennikarz "Gazety Wyborczej" z zakazem wstępu do Sejmu?

Zbigniew Ziobro został w piątek zatrzymany przez policję w siedzibie TV Republika, gdzie udzielał wywiadu Michałowi Rachoniowi. Poseł PiS nie stawiał oporu. Został przetransportowany nieoznakowanym radiowozem do Sejmu – miał tam zostać przesłuchany przed komisją śledczą ds. Pegasusa.

Politycy koalicji rządzącej, którzy zasiadają w sejmowej komisji, uznali, że Ziobro nie stawił się na przesłuchanie o czasie. W związku z tym przegłosowano wniosek o 30-dniowy areszt dla byłego szefa resortu sprawiedliwości ("przeciw" był jedynie poseł Przemysław Wipler z Konfederacji). Następnie posiedzenie komisji zostało zakończone.

"Pilne wydanie zakazu wstępu na teren Sejmu RP"

Zbigniewowi Ziobrze w Sejmie towarzyszyli koledzy z partii, m.in. Marcin Warchoł, Michał Woś oraz Dariusz Matecki. Ten ostatni opublikował w sieci krótkie nagranie, na którym widać, jak został zaatakowany przez dziennikarza "Gazety Wyborczej". Wojciech Czuchnowski agresywnym gestem wytrącił politykowi z rąk telefon. Nazwał go też "złodziejem". Matecki zapowiedział, że w przyszłym tygodniu do sądu trafi prywatny akt oskarżenia przeciwko Czuchnowskiemu i zawiadomienie do prokuratury.

"Panie Marszałku @szymon_holownia, może mnie Pan lubić, albo nie lubić – ja osobiście delikatnie mówiąc za Panem nie przepadam – ale jest Pan gospodarzem Sejmu, w którym doszło do fizycznego ataku na posła opozycji. I żadnej reakcji?" – zapytał Szymona Hołownię poseł PiS Dariusz Matecki.

Do marszałka Sejmu zwrócił się również europoseł Jacek Ozdoba. "PILNE! Składam wniosek do Marszałka Sejmu @szymon_holownia o pilne wydanie zakazu wstępu na teren Sejmu RP dla red. Czuchnowskiego, który zaatakował dziś posła na Sejm RP. Występuje również o notatki Straży Marszałkowskiej związane z tym atakiem, pytanie czy badano trzeźwość dziennikarza?" – napisał na platformie X.

