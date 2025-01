Czuchnowski zaatakował posła w Sejmie

W piątek przed południem emocje w Sejmie sięgnęły zenitu. Wszystko za sprawą siłowego doprowadzenia Zbigniewa Ziobry na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Polityk wskazuje, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, że komisja jest nielegalna, więc nie może stawić się przed nią dobrowolnie. Jednak Sąd Okręgowy w Warszawie wydał decyzję pozwalającą na jego siłowe zatrzymanie i doprowadzenie.

Od rana w piątek policjanci szukali polityka. Pojechali do jego domu w Jeruzalu, a także warszawskiego mieszkania. W żadnym z tych miejsc nie zastali Ziobry. Ostatecznie były szef MS został zatrzymany ok. godz. 10.30, po tym, jak wyszedł ze studia Telewizji Republika (udzielił tam wywiadu). Ziobrę przewieziono do Sejmu, jednak w tym czasie komisja zdecydowała o zamknięciu posiedzenia. Jednocześnie złożono wniosek o 30-dniowy areszt dla Ziobry, aby był dowożony na przesłuchania właśnie z aresztu.

Ziobrze w Sejmie towarzyszyli koledzy z partii, m.in. Marcin Warchoł, Michał Woś oraz Dariusz Matecki. Ten ostatni opublikował w sieci krótkie nagranie, na którym widać agresywną postawę dziennikarza "Gazety Wyborczej" Wojciech Czuchnowskiego. Polityk wszedł w dyskusję z Czuchnowskim, który w pewnym momencie wytrącił ręką telefon z dłoni Mateckiego. Nazwał go też "złodziejem". "W przyszłym tygodniu do sądu trafi prywatny akt oskarżenia przeciwko Czuchnowskiemu i zawiadomienie do prokuratury. To jest zachowanie akredytowanego dziennikarza na terenie Sejmu wobec posła opozycji. Dopiero co wpłynęło kilka tysięcy złotych od Gazety Wyborczej za poprzedni przegrany przez ich dziennikarza proces" – napisał Matecki.

Na razie nie wiadomo, kiedy sąd zajmie się wnioskiem komisji ws. aresztu dla Ziobry.

