Zbigniew Ziobro zatrzymany przez policję

Po tym, jak Zbigniew Ziobro udzielił wywiadu Michałowi Rachoniowi w Telewizji Republika, opuścił studio. Towarzyszył mu poseł Marcin Warchoł. Na dole budynku, w którym znajduje się siedziba stacji, czekała policja oraz tłum dziennikarzy.

– Do panów policjantów chciałem podejść. TK wydał wyrok, zdelegalizował komisję, a ja prawo szanuję. Mamy prawo przemocy, które realizuje Donald Tusk. Przemoc stosuje w stosunku do mnie – mówił Ziobro do zgromadzonych mediów. – Muszę podejść do panów policjantów – dodał.

W tle słychać było skandowanie: "Zostawcie Ziobrę, zamknijcie Bodnara" oraz "nielegalna policja!".

Jeden z policjantów poinformował Ziobrę o decyzji warszawskiego Sądu Okręgowego dot. zatrzymania i przymusowego doprowadzenia go przed sejmową komisję śledzą ds. Pegasusa. Poseł PiS kolejny raz przywołał wyrok TK. – Szanując to, że działacie na rozkaz, podporządkuję się pana zaleceniom. Mamy dzisiaj do czynienia sytuacją, w której rząd notorycznie łamie prawo – mówił były minister.

Następnie Zbigniew Ziobro udał się w policjantami do nieoznakowanego radiowozu. Polityk nie stawiał oporu.

twitter

Poszukiwania Zbigniewa Ziobry

Od rana w piątek policja prowadzi działania zmierzające do zatrzymać polityka, aby doprowadzić go siłowo przed sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa. Zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego szefa MS przed komisję wydał w tym tygodniu warszawski Sąd Okręgowy. Rano funkcjonariusze pojawili się przed domem polityka w Jeruzalu oraz przed mieszkaniem w Warszawie, jednak nie znaleźli tam Zbigniewa Ziobry.

Tymczasem polityk pojawił się w Telewizji Republika. – Przyjechałem do Warszawy, korzystając z Państwa gościnności. Jeśli policja chce wykonywać obowiązki, ja szanuję policjantów, jeżeli jest taka decyzja, to proszę, żebyście Państwo wpuścili panów policjantów. Ja poinformuję, że decyzja sądu jest nielegalna. Rozumiem, że panowie wykonują pracę, nie blokujmy im – powiedział Zbigniew Ziobro, który przebywał w studiu telewizyjnym z prowadzącym Michałem Rachoniem.

Czytaj też:

Wrzosek oburzona na policję. Dostała szybką odpowiedź