Mocny temat

Wiesław Chełminiak || Abel, rozkojarzony rodzącym się uczuciem do koleżanki (która jednak wzdycha do kogoś innego), nie przykłada się do nauki.

Zdając egzamin maturalny, zapomina języka w gębie. Ojcu powie jednak, że oblał z powodu kokardy w barwach narodowych, którą zapomniał odpiąć od marynarki. Rodzic, uczulony na ojkofobię szerzącą się w środowisku liberalnych pedagogów, gotów jest w to uwierzyć. Początkująca reporterka o światopoglądzie patriotycznym szuka tematu, który pozwoli jej zaistnieć. Artykuł o feralnym egzaminie wywołuje skandal o rozmiarach przerastających wyobraźnię jego inicjatorów.