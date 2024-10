Sprawa "garażu Ziarkiewicza". Bodnar zawiesił prokuratora

Ziarkiewicz to były szef Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Wobec zawieszonego prokuratora toczy się postępowanie dyscyplinarne oraz śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień.

"Dziś podjąłem decyzję o zawieszeniu w czynnościach służbowych na okres 6 miesięcy prok. Jerzego Ziarkiewicza ze względu na toczące się postępowania karne i dyscyplinarne w związku z przetrzymywaniem akt w tzw. garażu Ziarkiewicza" – przekazał minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Komunikat Prokuratury Krajowej

W komunikacie prokuratury podano, że "decyzja zapadła w związku z prowadzonym przez Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego postępowaniem dyscyplinarnym o sygn.1001-1.RD.16.2024 przeciwko prokuratorowi Jerzemu Ziarkiewiczowi obwinionemu o popełnienie przewinień dyscyplinarnych z art. 137 § 1 i 5 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze w postaci oczywistego i rażącego naruszenia przepisów prawa oraz uchybienia godności urzędu w związku z prowadzonymi i nadzorowanymi postępowaniami przygotowawczymi w okresie pełnienia funkcji Prokuratora Regionalnego w Lublinie".

"Delikty dyscyplinarne dotyczą licznych nieprawidłowości w toku prowadzonych postępowań polegających m. in. na zaniechaniu nadania przez okres kilku lat biegu wniesionym środkom odwoławczym, doprowadzeniu do rażącej przewlekłości postępowań, sprawowaniu niewłaściwej pieczy nad materiałami prowadzonych postępowań poprzez przechowywanie ich w pomieszczeniu gospodarczym prokuratury, czy niewykonywaniu obowiązków związanych ze sprawowaniem zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi przez jednostki podległe, doprowadzając tym do ich nieuzasadnionej i nieakceptowalnej długotrwałości" – czytamy.

"W zakresie ujawnionych nieprawidłowości Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej prowadzi śledztwo o sygn. 1001–14.Ds.30.2024 w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego przez co działano na szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz interesu prywatnego w postaci prawa strony do sądu tj. o czyn z art. 231 § 1 Kodeksu karnego. Prokurator Generalny Adam Bodnar mając na uwadze liczbę i wagę ujawnionych nieprawidłowości, jak również charakter zarzucanych Jerzemu Ziarkiewiczowi przewinień dyscyplinarnych godzących w zaufanie do urzędu prokuratora, zdecydował o odsunięciu go od wykonywania obowiązków służbowych" – wskazano w komunikacie.

Prokuratura Krajowa podkreśla, że "decyzja ma na celu ochronę autorytetu prokuratury, a także interesu publicznego, poprzez zapobieżenie negatywnym skutkom, jakie mogłyby wystąpić w związku z dalszym pełnieniem funkcji prokuratorskich przez obwinionego, w tym kwestionowaniu legalności i zasadności decyzji podejmowanych przez tego prokuratora".

Decyzja Adama Bodnara o zawieszeniu prokuratora Jerzego Ziarkiewicza jest natychmiast wykonalna.

Czytaj też:

Romanowski bez immunitetu. Bodnar reagujeCzytaj też:

Korneluk: Nigdy nikt nie zarzucił mi, że popełniłem postępek niezgodny z prawem