Sumliński zatrzymany na lotnisku w Londynie. "Policja pyta o ekstremistyczne poglądy"

Jak informuje Marcin Rola z Telewizji wRealu24.tv, Sumliński miał mieć dziś premierę swojej najnowszej książki "To tylko mafia". Na spotkaniu premierowym miała być brytyjska Polonia. "Jest nadal przetrzymywany jak pospolity przestępca!" – poinformował Rola na Twitterze. Jak dodał, podczas przesłuchania zapytano Sumlińskiego m. in. o to, czy jest antysemitą.

Informację o zatrzymaniu dziennikarza potwierdził mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris. Kwaśniewski alarmuje, że Wojciech Sumliński wciąż nie otrzymał pomocy ze strony polskich służb dyplomatycznych.

Za organizację serii prelekcji związanych z książką "To tylko mafia" odpowiada stowarzyszenie Polska Niepodległa. "Jak dowiedzieliśmy się od organizatorów, dziennikarz śledczy już przeszło dwie godziny spędza w osobnym pokoju na lotnisku Luton. Tam jest przesłuchiwany przez policję oraz służby graniczne. Jest wypytywany o cel pobytu w Wielkiej Brytanii, kontakty, miejsca prelekcji. Z dużym prawdopodobieństwem zostanie tym razem (bo nie jest to pierwsza jego wizyta na Wyspach) zawrócony. Jak się dowiedzieliśmy, zarzucono mu m.in. to, że jest "ekstremistą" – tak całe zdarzenie opisuje dzienniknarodowy.pl.