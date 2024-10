Co zrobi Andrzej Duda? "Być może kogoś wskaże"

O to, czy Andrzej Duda będzie miał swojego kandydata w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, Stanisław Żaryn pytany był w TVN24. – Myślę, że pan prezydent nie będzie miał swojego kandydata. Być może zdecyduje się wskazać, który z kandydatów jego zdaniem jest najlepszym kandydatem na prezydenta – powiedział.

Dopytywany, czy prezydent "namaści kogoś na swojego następcę", Żaryn odpowiedział, że "nie spodziewa się, żeby kogoś namaścił".

Marcin Mastalerek? Jacek Siewiera? Żaryn odpowiada

Odniósł się także do pojawiających się spekulacji, jakoby zainteresowany startem w wyborach był Marcin Mastelerek, szef gabinetu Andrzeja Duda. – Myślę, że nie byłby kandydatem prezydenta. Myślę, że pan prezydent mógłby poprzeć go jako osobę, z którą współpracował, natomiast z tego, co wiem, nie szykuje się żaden prezydencki kandydat – ocenił Żaryn.

– Wiem, że jest teraz debata i różne osoby również pracujące w kancelarii, zgłaszają swoje ambicje, ale nie jest to plan i projekt pana prezydenta – dodał.

Podkreślił również, że nic nie wie o planach szefa BBN Jacka Siewiery, którego od miesięcy w debacie publicznej wymienia się jako potencjalnego kandydata w wyborach prezydenckich.



W czerwcu "Rzeczpospolita" opublikowała wyniki sondażu IBRiS, w którym szef BBN uzyskał 10,3 proc., wyprzedzając o włos dziennikarkę telewizji Polsat Dorotę Gawryluk (10,1 proc.). Ani Siewiera, ani Gawryluk nigdy publicznie nie zadeklarowali startu w wyścigu o Pałac Prezydencki.



Wybory prezydenckie 2025. Kto po Andrzeju Dudzie?

Wybory prezydenckie odbędą się w przyszłym roku, prawdopodobnie w maju. Druga i ostatnia kadencja Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim upływa w sierpniu 2025 r. Polacy wybierają prezydenta co pięć lat.

Czytaj też:

Kto będzie kandydatem PiS na prezydenta? Michał Kamiński podał nazwisko