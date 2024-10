Awantura w Konfederacji. Z projektu skasowano sporny fragment

Chodzi firmowany przez Sławomira Mentzena projekt dotyczący zlikwidowania podatku spadkowego. Wskazano, że celem jest wyeliminowanie wszelkich danin związanych z dziedziczeniem. Pierwsza wersja projektu została złożona w Sejmie 3 października, jednak szybko został on wycofany.

Powód? Swoje poparcie pod projektem odwołało trzech posłów: Andrzej Zapałowski, Roman Fritz oraz Włodzimierz Skalik. Wszyscy należą do Konfederacji Korony Polskiej, której szefem jest Grzegorz Braun.

– Pojawiły się wątpliwości interpretacyjne i ustaliliśmy, iż muszą one zostać doprecyzowane w nowej wersji projektu – przekazał Interii Zapałowski. Chodzi o kilka zdań uzasadnienia. W pierwszej wersji zapisano: "Ustawodawca wyróżnił trzy grupy podatkowe, do których przynależność ma kluczowe znaczenie dla wysokości obciążenia. Dla każdej przyjęto bowiem odmienną skalę podatkową. Różnią się w nich stawki i stopień progresji". "Tak skonstruowany system stanowi jawną dyskryminację, np. wobec osób homoseksualnych. Dziedziczenie w związku homoseksualnym kwalifikuje bowiem do tzw. III grupy innych nabywców, co skutkuje koniecznością zapłacenia najwyższych stawek podatkowych. Ponadto wyklucza taką osobę z całkowitego zwolnienia podatkowego dla osób najbliższych, mimo że niewątpliwie należy ona do grona najbliższych zmarłego" – czytamy dalej.

Wnioskodawcy podają tu przykład spadku małżonka heteroseksualnego, który otrzyma spadek o wartości 10 mln zł i będzie mógł skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku. "Z kolei osoba homoseksualna, która otrzyma od swojego partnera spadek o tej samej wartości, będzie musiała zapłacić blisko 2 mln zł podatku" – czytamy.

To właśnie ten wątek wzburzył posłów od Brauna.

Nowa wersja projektu Mentzena

Interia podała, że zmieniona wersja projektu, bez akapitu uzasadnienia dotyczącego osób homoseksualnych, trafiła do laski marszałkowskiej 9 października. Teraz jednak do grona wnioskodawców, obok Konfederacji, zalicza się również Kukiz’15.

Wciąż brakuje podpisów Fritza i Skalika, ale decyzję zmienił Andrzej Zapałowski. – Podpisałem ponownie po korekcie – skomentował.

– Aktualnie Konfederacja Korony Polskiej analizuje pod kątem prawnym nowy projekt ustawy. Żywimy nadzieję, że nie będzie on zawierał najmniejszych furtek do promowania dewiacji – poinformowała Marta Czech, rzecznik partii Grzegorza Brauna.

