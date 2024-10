Młoda kobieta zmarła kilka dni po szczepieniu. Jest śledztwo

Wszystko zaczęło się 26 września. To tego dnia w jednej z przychodni na terenie Wrocławia młoda kobieta zaszczepiła się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

Młoda dziewczyna zaszczepiła się przeciwko WZW typu B. Kilka dni później zmarła

Pierwsze problemy z jej zdrowiem pojawiły się już dwie godziny później. Stan kobiety był na tyle poważny, że trafiła do szpitala.

Jak przekazała w rozmowie z Radiem Wrocław rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Karolina Stocka-Mycek, powodem hospitalizacji były prawdopodobnie powikłania poszczepienne. 1 października dziewczyna zmarła.

Doszło do błędu medycznego? Jest śledztwo ws. śmierci dziewczyny

Trzy dni po jej śmierci śledztwo w sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia – Fabryczna. Śledczy sprawdzą, że w sprawie doszło do tzw. błędu medycznego, a więc czy personel medyczny, który brał udział w działaniach profilaktycznych, naraził młodą kobietę na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, a także nieumyślnie doprowadził do jej śmierci.

W miniony poniedziałek w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu odbyły się oględziny sądowo-lekarskie oraz sekcja zwłok. Nie dały one jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co doprowadziło do śmierci dziewczyny.

– Aktualnie nie ustalono przyczyny zgonu, a w tym nie potwierdzono doniesień medialnych, jakoby przyczyną zgonu miały być powikłania po przyjęciu szczepionki. Kwestie te będą wyjaśniane w toku postępowania przygotowawczego – przekazała prok. Stocka-Mycek.

GIF wycofuje serię szczepionek. "Niepożądany odczyn poszczepienny"

Przypomnijmy, że 3 października Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) wydał decyzję o wycofaniu z obrotu serii szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B dla dzieci. Powodem decyzji jest zgłoszenie niepożądanego odczynu poszczepiennego.

