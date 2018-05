"W ryja mu dać, to się zamknie!". Awantura na spotkaniu z Piotrowiczem

Incydent opisuje portal Fakt24.pl, według którego na spotkaniu z posłem Prawa i Sprawiedliwości miał pojawić się mężczyzna, który jak sam zaznaczył, nie jest wyborcą ani PO ani PiS. Mężczyzna ten postanowił zadać Stanisławowi Piotrowiczowi pytanie. Dlaczego tak dzielicie Polaków? Dlaczego nawet tutaj mówi pan, że jesteście wy i oni? – pytał.

Z relacji portalu wynika, że pytanie to miało rozzłościć obecnych na sali zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. "Zdrajca!", "Zamknij pysk!" – miał usłyszeć od zebranych mężczyzna. Jeden z zebranych miał zachęcać, żeby "w ryja mu dać, to się zamknie!".

Ostatecznie zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości postanowili wyprowadzić niechcianego gościa z sali. Jak zaznacza Fakt24.pl, chętniej brały w tym udział kobiety. Na sytuację zareagował sam Piotrowicz, który poprosił mężczyznę, aby podszedł do niego i porozmawiał z nim na osobności. To jednak nie było możliwe, ponieważ wraz z mężczyzną do posła PiS podeszły inne obecne na spotkaniu osoby.

