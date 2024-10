Zmiany w PiS. Nowi wiceprezesi, Błaszczak z nową funkcją

W sobotę w Przysusze odbył się kongres oraz Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości. O podjętych decyzjach poinformowali podczas wieczornej konferencji prasowej Mariusz Błaszczak i Rafał Bochenek.

Błaszczak: Połączenie z Solidarną Polską stało się faktem

– Połączenie ze środowiskiem Solidarnej Polski stało się faktem. Dziś Prawo i Sprawiedliwość w swoim składzie ma dodatkowych dwóch wiceprezesów. Są to Patryk Jaki i Michał Wójcik – do czasu, kiedy do zdrowia wróci minister Zbigniew Ziobro – przekazał Błaszczak.

Dodał, że Komitet Polityczny PiS został uzupełniony o cztery osoby: Beatę Kempę, Rafała Bochenka, Michała Wosia i Michała Wójcika.

– Został powołany Komitet Wykonawczy, składający się z 29 osób. 26 osób zostało wybranych podczas posiedzenia Rady Politycznej, trzy osoby wchodzą w skład tego komitetu z urzędu – zaznaczył Błaszczak. Jak tłumaczył, Komitet Wykonawczy to nowy organ PiS związany z "akcją bieżącą, a więc z reakcją na bieżące sprawy i wyzwania".

– W jedności siła. Bardzo cieszę się z tego, że doszło do integracji naszych środowisk. To jest najlepsza odpowiedź na to, co dzieje się dziś w naszym kraju w wykonaniu koalicji 13 grudnia – powiedział Błaszczak o połączeniu PiS i Solidarnej Polski.

Przywołał sobotnie wystąpienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i lidera PO, premiera Donalda Tuska. Przemówienie Kaczyńskiego Błaszczak nazwał "merytorycznym, mówiącym o naszych propozycjach uzdrowienia sytuacji w ojczyźnie", natomiast przemówienie Tuska ocenił jako "przepojone agresją, która zawsze jest przesłoną słabości".

Bochenek: Elżbieta Witek wiceprezesem PiS

Rafał Bochenek przekazał z kolei, że to Błaszczak będzie szefem Komitetu Wykonawczego. Dodał, że na funkcję wiceprezesa PiS została wybrana również Elżbieta Witek, była marszałek Sejmu.

Zapytany przez dziennikarzy, jaki był wynik głosowania w sprawie uchwały o połączeniu Suwerennej Polski i Prawa i Sprawiedliwości, Bochenek odpowiedział, że "przytłaczająca większość poparła decyzję naszego lidera, premiera Jarosława Kaczyńskiego o integracji naszych środowisk politycznych".

Dopytywany, kto został liderem w poszczególnych okręgach, polityk oświadczył, że nie ma jeszcze takich decyzji. – To wszystko będzie się odbywało w najbliższych tygodniach: wybory regionalne, lokalne – tłumaczył. – W związku z tym, te decyzje będą zapadały w najbliższych dniach, tygodniach – dodał.

