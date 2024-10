"Koalicja stąpa po polu minowym". Belka tłumaczy, dlaczego rząd Tuska nie spełnia obietnic

Belka poproszony w TVP Info o ocenę dotychczasowych działań rządu Tuska stwierdził, że "bardzo wiele z obietnic, tzw. 100 konkretów, nie może zostać zrealizowanych w układzie politycznym, jaki ta koalicja zastała".

– Z jednej strony jest prezydent, który wetuje, z drugiej strony jest Trybunał Konstytucyjny, który – mam wrażenie – zajmie się niedługo sprawami tak poważnymi jak wygląd formularza na prawo jazdy, bo oni przecież wszystko teraz biorą na warsztat – powiedział.

– A poza tym wiadomo, że funkcjonowanie tej koalicji to jak stąpanie po polu minowym, wszędzie są założone jakieś miny – stwierdził, dodając, że "poza postulatami związanymi z praworządnością, są też obietnice ekonomiczne".

– Powiem jako były minister finansów: dzisiaj nie ma możliwości, żeby obniżać podatki, bo mamy bardzo wysoki deficyt budżetowy, który musimy zmniejszyć – argumentował.

Belka o rządzie Tuska: To zrozumiałe, że nie zwiększa kwoty wolnej od podatku

Jego zdaniem "to zrozumiałe, że rząd nie zwiększa od razu kwoty wolnej od podatku, która była jedną z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej, tylko odkłada to na przyszłość ze względu na sytuację gospodarczą".

Zapytany, czy takie programy jak "800 plus" i "babciowe" napędzają deficyt, Belka odpowiedział: – Oczywiście, że napędzają. Cieszę się jednak, że nowa koalicja, której kibicuję, nie wprowadziła kolejnej, piętnastej, szesnastej albo siedemnastej emerytury.

Dalej mówił, że "babciowe" to dla budżetu państwa koszt rzędu 8 mld zł. – Dzisiaj to są niewielkie pieniądze, natomiast jeżeli spowoduje to zwiększenie aktywności zawodowej kobiet, to będzie fajnie – ocenił.

Dopytywany o kondycję Lewicy w kontekście najbliższych wyborów prezydenckich przyznał, że w tych wyborach Lewica "nie ma żadnych szans na dobry wynik".

Czytaj też:

"Chyba trzeba jasno powiedzieć". Belka o migrantach w Polsce