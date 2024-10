"Ci bandyci szykują jakąś grubą prowokację". Fala komentarzy ws. Marszu Niepodległości

"Tym razem to coś więcej niż zwyczajowa wojna nerwów. Wszystko wskazuje, że ci bandyci szykują na 11 listopada jakąś grubą prowokację. To ma być ich podpalenie Reichstagu, pretekst do dalszego bezprawia. Przeszukania w siedzibie MN pod idiotycznym pretekstem wskazują, że będzie to mieć związek z Marszem. Musimy przyjść tak tłumnie, żeby Tusk zes*ał się ze strachu i nie odważył wydać przygotowywanych rozkazów" – pisze na platformie X Rafał Ziemkiewicz, publicysta "Do Rzeczy".

"W kontekście zakazu jaki Rafał Trzaskowski wydał właśnie na Marsz Niepodległości, warto przypomnieć, że za rządów PiS to Zbigniew Ziobro uratował Marsz Niepodległości. Był za to atakowany przez wszystkie mainstreamowe media i cały obóz #HienyTuska na Twitterze" – podkreśla Dariusz Matecki, poseł Suwerennej Polski.



"Jedni mogą wszystko, inni nie mogą nic.... Proces opiłowywania Polaków ruszył, a najbardziej radykalne działania podejmuje lewacki prezydent stolicy R. Trzaskowski... Czy chcesz takiej Polski w przyszłości ? Możemy ten walec hejtu, ataków napędzany przez #HienyTuska zatrzymać... w pełni legalnie: kartką wyborczą!" – zaznacza Rafał Bochenek, poseł i rzecznik PiS.



"Lewak z PO Rafał Trzaskowski znowu chce zablokować #MarszNiepodleglosci 11 listopada! Jak on nienawidzi Polski i polskich patriotów. Jak on nienawidzi krzyża i polskich wartości! Ale Marsz Niepodległości się odbędzie! I będzie największy w swojej historii!" – zapowiada Janusz Kowalski, poseł PiS.



"Rafał Trzaskowski chce zakazać Marszu Niepodległości! Zabranianie Polakom świętowania odzyskania niepodległości to skandal! Nie przeszkadzają mu parady równości, a boli go widok polskich flag na ulicach Warszawy. Jeszcze 4 lata temu, kiedy potrzebował głosów wyborców Krzysztofa Bosaka, mówił, że mógłby wziąć udział w Marszu, a dziś chce go zakazać. To jest człowiek, któremu nie można ufać. Który powie wszystko, żeby tylko pozyskać głosy wyborców. Marsz Niepodległości i tak przejdzie. 11 listopada wszyscy na Marsz!" – wzywa Sławomir Mentzen, poseł Konfederacji.



Od 2011 r. marsz organizuje 11 listopada w Warszawie Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Od lutego 2023 r. prezesem stowarzyszenia jest Bartosz Malewski.

