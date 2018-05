Ogłoszono szczegóły "daniny solidarnościowej". Kopcińska: Rząd dotrzymuje słowa

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz minister finansów Teresa Czerwińska zaprezentowały dzisiaj mapę drogową budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz główne założenia tzw. daniny solidarnościowej. – System opiera się o trzy fundamenty. Pierwszy z nich to Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Kolejny to Pakiet społecznej odpowiedzialności i trzech – Dostępność+ – mówiła Rafalska.

Danina solidarnościowa będzie pobierana od osób zarabiających powyżej miliona złotych rocznie. Od 2020 roku środki te będą przeznaczane na najważniejsze potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Danina będzie wynosić 4% – od nadwyżki. – Nasze rozwiązanie, to rozwiązanie, które bazuje na analizie obciążenia podatkiem od osób fizycznym. Na tle innych krajów UE należymy do krajów o najsłabszych obciążenia, jeśli chodzi o podatki pośrednie. Danina solidarnościowa będzie zasadniczym źródłem finansowania funduszu solidarnościowego. To szacunkowo 1,15 mld rocznie, a przekierowanie składki to ponad 600 milionów złotych – mówiła minister finansów.

– Chcemy, żeby te konkretne propozycje były przygotowane po szerokich konsultacjach społecznych i wśród propozycji, które składamy i poddajemy pod dyskusję, mamy reformę systemu orzekania o niepełnosprawności i wprowadzenie orzekania o niesamodzielności – mówiła Elżbieta Rafalska w KPRM.