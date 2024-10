Nietaktowne zachowanie Józefaciuka. "Znowu się rozlał hejt"

Prezydent Andrzej Duda wygłosił w środę w Sejmie orędzie z okazji pierwszej rocznicy wyborów 15 października. Nie szczędził w nim ostrych słów pod adresem koalicji, która dzięki ówczesnemu werdyktowi wyborców przejęła wówczas władzę w Polsce. W orędzie znalazły się tematy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, wielkimi inwestycjami, jak Centralny Port Komunikacyjny czy budowa elektrowni atomowej, a także działaniami rządu w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Andrzej Duda odniósł się również do konfliktu z premierem dotyczącym powoływania ambasadorów. Wystąpienie głowy państwa było i wciąż jest szeroko komentowane.

Józefaciuk: Gadał głupoty, a ja mam problemy z nogą

Media wyłapały, że w czasie przemówienia prezydenta, poseł KO Marcin Józefaciuk stał między sejmowymi ławami, w dość dziwnym stroju i ostentacyjnie popijał coś z kubka. Wielu odebrało to jako wyraz lekceważenia wobec Andrzeja Dudy. Józefaciuk odniósł się do tych zarzutów. Próbuje przekonywać, że krytyka to zwykły hejt, a on sam nie ma sobie nic do zarzucenia.

"I znowu się rozlał hejt... Dzień jak codzień... Bo stałem, bo miałem tęczowy krawat, bo piłem wodę, bo się uśmiechałem, bo się nie uśmiechałem, bo przytyłem" – pisze łódzki parlamentarzysta. Dalej Józefaciuk tłumaczy, dlaczego stał podczas wystąpienia przywódcy kraju. "Wciąż mam problem z nogą po wygranych mistrzostwach świata i długie siedzenie sprawia mi ból; zazwyczaj stoję bo nie lubię siedzieć; jako adhd-owiec i kinestetyk skupiam się lepiej na treści przekazu ruszając się; PAD gadał głupoty i mnie nosiło; w miejscu pracy sam wybieram metody i techniki pracy" – pisze. Poseł z Łodzi odniósł się też do tęczowego krawata. "Bo jestem gejem i ważne jest dla mnie wsparcie środowiska, bo jest elegancki, bo podoba mi się, żeby zwrócić uwagę minister od równości w sprawie związków partnerskich" – opisuje.

