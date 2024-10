Skrajne emocje wokół Wrzosek. W piątek spotkanie z Bodnarem

Ewa Wrzosek złożyła rezygnację w połowie września 2024 roku. Prokurator ma obecnie przebywać na przymusowym, zaległym urlopie.

Spotkanie Adama Bodnara z Ewą Wrzosek zostało zaplanowane na piątek – podał portal Wirtualna Polska. Prokurator generalny, pytany o powody decyzji prokuratork, nie chce mówić o szczegółach. – Myślę, że pani prokurator Wrzosek jest tak zasłużona dla obrony praworządności i walki o niezależną prokuraturę przez tyle lat, że zanim podejmę jakiekolwiek decyzje związane ze statusem pani Wrzosek, będę chciał się z nią spotkać i porozmawiać – przekonuje Bodnar.

– Mam nadzieję, że możliwe będzie znalezienie rozwiązania i to, że pani prokurator Wrzosek dalej będzie mogła działać na rzecz prokuratury – dodał PG.

– Wygląda to tak, jakby prokurator Wrzosek nie do końca jednak chciała odejść, a prokurator Bodnar nie do końca chciałby godzić się na to odejście. To rodzi pole do spekulacji, że być może w tle jest walka o awans zawodowy. Same takie plotki nie służą prokuraturze – mówi źródło WP. – Prokurator Wrzosek postawiła prokuratora generalnego w trudnej sytuacji, bo właściwie każda decyzja będzie miała swoich krytyków– wskazuje z kolei informator z prokuratury. "Kolejne osoby mówią o działaniach Wrzosek w ostatnich latach i podsłuchiwaniu jej Pegasusem, ale spekulują też, że w jej ruchu może chodzić o zwrócenie na siebie uwagi" – czytamy.

Ewa Wrzosek nie komentuje sprawy. "Od dnia 13 września 2024 r., kiedy to złożyłam pismo do prokuratora generalnego o przyjęcie mojej rezygnacji – sprawy nie komentuję. Odsyłam do prokuratora generalnego. Również w kwestii ew. spotkania" – informuje w wiadomości przesłanej nam po publikacji materiału" – przekazała portalowi.

Adam Bodnar o prok. Wrzosek: Zasłużona dla obrony praworządności

O to, co zrobi Adam Bodnar sam zainteresowany został zapytany w środę przez dziennikarzy w Sejmie.

– Myślę, że pani prokurator Ewa Wrzosek jest tak zasłużona dla obrony praworządności oraz walki o niezależną prokuraturę przez tyle lat, że zanim podejmę jakiekolwiek działania związane ze statusem pani Ewy Wrzosek, będę chciał się z nią spotkać i porozmawiać – powiedział szef resortu sprawiedliwości.

Bodnar wyraził przy tym nadzieję, że znalezienie rozwiązania tej sytuacji będzie możliwe, a Wrzosek "będzie mogła nadal działać na rzecz prokuratury".

