Kohut domagał się od TVP wystawienia "śląskiej sztuki". Jest odpowiedź

Sztuka "Mianujom mie Hanka" to monodram opowiadający o Górnym Śląsku. Spektakl w całości jest w gwarze śląskiej. Historia oparta jest na tekście Alojzego Lysko "Jak Niobe. Opowieści górnośląskie". Reżyserem sztuki jest Mirosław Neinert.

O wystawienie spektaklu w Teatrze Telewizji zabiegał europoseł Łukasz Kohut. Polityk znany jest z tego, że utożsamia się z "narodowością śląską". List ws. sztuki wystosował do dyrektora TVP Tomasza Syguta.

"Nasza śląska kultura to skarb, którym chcemy się dzielić ze współobywatelami. Czasy kiedy śląskość była marginalizowana i wymazywana są za nami. Czasy kiedy za ślōnskŏ gŏdka bito w szkołach linijką po palcach się skończyły. Z dumą chcemy pokazywać, że Śląsk to nie tylko przemysł, ale także kultura na najwyższym poziomie. Ochrona i promocja dziedzictwa naszych starek i starzików to misja, którą chcę realizować" – wskazał Kohut. "Hanka przemówi do całej Polski? Jesteśmy coraz bliżej. Boimy się tego, czego nie znamy i nie rozumiemy, dlatego chcę pokazać śląską kulturę całej Polsce. Rozpocząłem od rozmowy z wiceministrem kultury Sławomirem Rogowskim, a teraz zwracam się z pismem do dyrektora TVP Tomasza Syguta o wystawienie 'Mianujom mie Hanka' w Teatrze Telewizji" – poinformował.

Kohut: Monodram o naszej duszy

Europoseł podkreślił, że jeszcze nigdy w historii sztuka zagrana w całości po śląsku nie została nagrana i wyemitowana w tym legendarnym cyklu. "'Hanka' musi pojawić się obok 'Dziadów' czy 'Kordiana', bo opowiada nie tylko o historii Ślązaków, ale także naszej duszy, obyczajach i odmienności" – dodaje Kohut. Jak dodał, przedsięwzięcie nie wiązałoby się z dużymi kosztami, ponieważ sztuka jest monodramem.

Sygut odpowiedział pozytywnie na prośbę Łukasza Kohuta. "Tomasz Sygut zdradził nam, że sztuka teatralna 'Mionujom mie Hanka' pojawi się w Teatrze Telewizji" – podał serwis wkatowicach.eu.

Czytaj też:

TVP zapłaci słynnemu aktywiście LGBT. "Zmasowany atak na jednego obywatela"Czytaj też:

Z TVP zwolnili ją, gdy była w ciąży. "Powoli mogłabym wracać"