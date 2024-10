Korneluk zapytany o aresztowanie Kaczyńskiego. Oto co odpowiedział

Prowadzący audycję w RMF FM Grzegorz Sroczyński zacytował wpis opublikowany w sieci z okazji rocznicy wyborów 15 października, który brzmiał: "Korneluk powinien aresztować Kaczyńskiego za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą".

– To często wypisują radykalni fani tego rządu. Co by pan takiej osobie odpowiedział? – zapytał dziennikarz. – Odpowiedziałbym wprost: nie ma dzisiaj lepszych i gorszych obywateli. Jeżeli są dowody na popełnienie przestępstwa, bez względu na to, jakiej osoby to dotyczy, to ta osoba poniesie konsekwencje prawne.

– Dzisiaj żaden prokurator, i ja to gwarantuję też własną osobą, nie będzie kierował się żadnymi uwarunkowaniami politycznymi, by danej osobie stawiać lub nie stawiać zarzutów tylko i wyłącznie ze względów politycznych – przekonywał Korneluk.

– To jest, panie redaktorze, niezwykle ważne, bo te ostatnie osiem lat pokazały, jak skrajnie prokuratura była upolityczniona – dodał.

Na uwagę, że jego szefem jest polityk, Korneluk odpowiedział: – Tak, moim przełożonym jest prokurator generalny i minister sprawiedliwości będący jednocześnie zawodowym politykiem. Przez ten czas, kiedy pełnię funkcję prokuratora krajowego, nie było żadnej sytuacji, która wskazywałaby, że Adam Bodnar jest zainteresowany jakimś konkretnym rozwiązaniem co do zakończenia bądź zainicjowania postępowania karnego.

Korneluk: Aresztowanie Kaczyńskiego? To nie jest żaden kosmos

Korneluk zapytany, co by zrobił, gdyby komisja śledcza złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, odparł: – To prokurator podejmuje właściwą decyzję. Jeśli będą dowody na popełnienie przestępstwa, przedstawi zarzut nawet Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nie mam z tym najmniejszego kłopotu.

– Czyli wyobraża pan sobie sytuację, że wnioskujecie o areszt dla Kaczyńskiego? To nie jest dla pana kosmos? – dopytywał dziennikarz. – Nie, nie jest żaden kosmos. Tak jak nie jest dla mnie żadnym kosmosem szary obywatel, który jeśli popełni ciężkie przestępstwo, za które grozi wysoka kara pozbawienia wolności, a jednocześnie są przesłanki do zastosowania tymczasowego aresztowania, takie wnioski są kierowane – oświadczył Korneluk.

Czytaj też:

Kaczyński ostrzega: Można się spodziewać wszystkiego najgorszego