Ziobrę czeka kolejna operacja. Przed nim też "kluczowe badanie"

Lider Suwerennej Polski od miesięcy zmaga się z chorobą nowotworową. – Zbyszek w listopadzie przejdzie badanie PET, czyli okaże się, czy nie ma przerzutów. To kluczowe badanie. Poza tym w listopadzie czeka go ważna operacja, bo dojdzie do poszerzenia przełyku. Jesteśmy jednak dobrej myśli, chodzi o w miarę normalne funkcjonowanie, przełykanie, jedzenie etc. – mówi informator "Super Expressu". –Zbyszek będzie miał poszerzony przełyk w szpitalu w Belgii, taka operacja trwa około godzinę, ale nie jest już na szczęście tak groźna jak tamta – dodaje jeden z bliskich byłemu ministrowi polityków.

Na 4 listopada polityka wezwała ponownie sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa. "Z naszych informacji wynika jednak, że polityk po raz kolejny nie stawi się przed komisją" – czytamy. – Gdybym poszedł na komisję, to złamałbym prawo – mówił niedawno "SE" Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości nie stawił się już 14 października. – Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego tej komisji już nie ma. Nie stawiłem się na przesłuchanie, ponieważ TK usunął komisję śledczą ds. Pegasusa z porządku prawnego, a nikt nie zmusi mnie do łamania prawa – dodał.

Ziobro przed komisją ds. Pegasusa? Sroka: Może zeznawać

Przewodnicząca sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa stwierdziła w TVP Info, że można odnieść wrażenie, iż świadkowie wzywani przed komisję "lekceważą" organ. Jako przykład wskazała Zbigniewa Ziobro. – Zasłania się chorobą, publikuje zdjęcia w dniu, kiedy ma wyznaczony termin na przesłuchanie, ale one mają tylko wywołać emocje, bo następnego dnia stawia się w prokuraturze, ale wybrał sobie to zeznanie następnego dnia, bo tam jest osobą pokrzywdzoną i został przesłuchany w charakterze świadka – stwierdziła Sroka.

Jak podkreśliła przewodnicząca komisji śledczej ds. Pegasusa, "nie ma możliwości, żeby wybierać sobie, gdzie się pójdzie, a gdzie się nie pójdzie". – Tym postępowaniem Zbigniew Ziobro udowodnił, że opinia, którą dysponuje komisja, czyli opinia biegłych lekarzy, jest prawdziwa – stwierdziła.

