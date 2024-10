Bunt w Sądzie Najwyższym. Sędziowie napisali do prezes Manowskiej

W czwartek na biurko pierwszej prezes SN Małgorzaty Manowskiej trafiło oświadczenie podpisane przez kilkudziesięciu sędziów orzekających w trzech izbach Sądu Najwyższego – Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Sędziowie zapowiedzieli w nim, że nie będą brać udziału w zwoływanych przez Manowską zgromadzeniach ogólnych Sądu Najwyższego "do czasu przywrócenia ładu konstytucyjnego".

Sędziowie SN postawili się Manowskiej

"Do czasu przywrócenia ładu konstytucyjnego w Sądzie Najwyższym, nie będziemy uczestniczyć w zwołanych zgromadzeniach ogólnych sędziów z uwagi na dopuszczenie do udziału w tych zgromadzeniach – w rozumieniu Konstytucji RP – do orzekania w Sądzie Najwyższym, manipulowania przebiegiem dotychczasowych zgromadzeń sędziów oraz dokonaniem nominacji na stanowiska prezesów tego Sądu z naruszeniem przepisów konstytucyjnych" – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez TVP Info.

Data złożenia tego pisma nie jest przypadkowa, ponieważ właśnie na dzisiaj prezes Manowska zwołała pierwsze po ponad czterech latach posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego. Sędziowie mają zająć się na nim działalnością wszystkich izb SN w latach 2019-2023, w tym także Izby Dyscyplinarnej, która przestała działać w lipcu 2022 r.

Zgromadzenie Ogólne

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego to najważniejszy organ SN. Dokonuje m.in. wyboru pięciu kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa SN, czy podejmuje uchwały w innych ważnych sprawach dotyczących działaności sądu.

Do podjęcia uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego wymagana jest obecność co najmniej 2/3 liczby sędziów każdej z izb, z wyłączeniem Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest tajne, jeżeli żądanie takie zgłosi co najmniej trzech sędziów z obecnych na posiedzeniu członków zgromadzenia.

