Gersdorf zawiesiła działanie Izby Dyscyplinarnej SN

Główne punkty wydanego w poniedziałek zarządzenia dotyczą zawieszenia praw Izby Dyscyplinarnej, zawieszenia działań kierującego nią prezesa i ustanowienia zakazu przekazywania do niej spraw z obszaru jej działania.

W zarządzeniu czytamy m.in. o przekazaniu spraw dotychczas rozpatrywanych przez Izbę Dyscyplinarną do innych izb tego sądu – Karnej i Pracy.

Gersdorf powołuje się na postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE, który 8 marca tego roku zdecydował o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej SN.

Wniosek o zastosowanie tzw. środków tymczasowych przeciw Polsce w odniesieniu do systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów złożyła w styczniu Komisja Europejska.

Według komunikatu SN zarządzenie Gersdorf dotyczy "rozwiązań organizacyjnych służących zapewnieniu należytego rejestrowania, przyjmowania do rozpoznania lub kontynuacji spraw należących do właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i niektórych spraw należących do kompetencji Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia.