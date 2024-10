Nie żyje Jadwiga Barańska. Legendarna aktorka miała 89 lat

O śmierci Jadwigi Barańskiej poinformował mąż aktorki Jerzy Antczak.

Nie żyje aktorka Jadwiga Barańska

"Kochani, przed trzema godzinami Jadzia odeszła. Bardzo nam ciężko. Jerzy i Mikołaj" – poinformował w piątek nad ranem za pośrednictwem mediów społecznościowych reżyser.

Wiadomo, że w ostatnich latach aktorka ciężko chorowała. Ledwie kilka dni temu obchodziła swoje 89. urodziny. Z tej okazji mąż zwracał się do niej z dramatycznym apelem, aby nie odmawiała leczenia. "Kochana Jadziu, 21 października wchodzisz w 90. rok życia. Jesteś dla Mikołaja i mnie darem boga. W tym szczególnym dniu prosimy go, aby przywrócił ci zdrowie. Bo niczego więcej nam w życiu nie potrzeba. Błagamy, bierz lekarstwa i nie odmawiaj wizyt w szpitalu, uważając to za bezcelowe! Wszystkie nasze najgłębsze uczucia będą przy tobie dozgonnie. Z miłością" – pisał Antczak.

"Rola, która zapewniła jej nieśmiertelność"

Do rodziny zmarłej aktorki natychmiast popłynęły kondolencje i wyrazy wsparcia. W wyjątkowy sposób Jadwigę Barańską pożegnał dziennikarz, krytyk filmowy Łukasz Maciejewski.

"Aktorstwo to tajemniczy zawód. Można grać dziesiątki ról, i przeminąć niemal bezszelestnie, można też zagrać w zasadzie jedną, która zapewni nieśmiertelność. Jadwiga Barańska nie zagrała oczywiście jednej roli, ale jej Barbara Niechcicowa w "Nocach i dniach" to są wszystkie Barbary, Krystyny, Haliny i Łukasze. To właśnie my" – napisał.

Niezapomniana Barbara Niechcic z "Nocy i dni"

Jadwiga Barańska urodziła się 21 października 1935 roku w Łodzi. W tym mieście ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną.

Zadebiutowała w roku 1959 na deskach Teatru Klasycznego. W roku 1972 związała się z Teatrem Polskim w Warszawie. Największą sławę przyniosła jej rola Barbary Niechcic w adaptacji powieści "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej. Niewątpliwym sukcesem okazała się również kreacja tytułowa w filmie "Hrabina Cosel".

Barańska występowała głównie w filmach swojego mężą. To one przyniosły jej największą popularność. Grała jednak również u Jerzego Zarzyckiego ("Żołnierz królowej Madagaskaru"), Jerzego Ziarnika ("Kłopotlowy gość") czy Jerzego Hoffmana ("Trędowata").

Aktorka została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

