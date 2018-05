Patryk Jaki pochwalił Gronkiewicz-Waltz. Za co konkretnie?

Patryk Jaki był gościem programy portalu Onet.pl, w którym zapytano go m.in. o to, czy jest coś, za co mógłby pochwalić Hannę Gronkiewicz-Waltz. – Nie mam problemu z chwaleniem swoich oponentów politycznych – zapewnił Jaki.