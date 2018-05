Amerykańscy Żydzi przeciwni beatyfikacji kard. Hlonda

Pismo Komitetu było spowodowane uznaniem przez Watykan heroiczności cnót kardynała Augusta Hlonda, wojennego prymasa Polski. Jest to kluczowy etap w jego procesie beatyfikacyjnym, który trwa od pierwszej połowy lat 90.

List adresowany do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan został skierowany przez rabina Davida Rosena, dyrektora ds. międzynarodowych związków międzyreligijnych Komitetu.

Rosen przekonuje, że jeżeli proces beatyfikacji prymasa Polski nie zostanie wstrzymany, to społeczność żydowska odbierze to jako wyraz akceptacji Watykanu dla "skrajnie negatywnego podejścia kardynała Hlonda do społeczności żydowskiej".

Rosen cytował w swoim liście wypowiedzi prymasa, w których duchowny m.in. przestrzegał Polaków, aby trzymali się daleko od "zgubnego moralnego wpływu Żydów". Polskiemu duchownemu zarzuca się również, że namawiał do bojkotu żydowskich instytucji oraz że nie potępił pogromów z 1946 roku.

Do wyniesienia kard. Augusta Hlonda na ołtarze potrzeba jeszcze uznania cudu za jego wstawiennictwem.