"Flaga może stanowić śmiertelną pułapkę". Nietypowy apel ws. 11 listopada

"Zbliża się Narodowe Święto Niepodległości, dzień ważny dla niemal wszystkich Polaków. W wielu miejscach pojawią się flagi. Prezentowane zdjęcie wykonane zostało 12 listopada 2018 roku na galerii widokowej na Okrąglicy, najwyższym szczycie w masywie Trzech Koron. Czyli dzień po święcie" – czytamy na profilu PPN na Facebooku.

facebook

"Element obcy w tym miejscu". Władze parku narodowego proszą o niewywieszanie flag

"Jako że nadrzędnym celem działalności parków narodowych jest ochrona przyrody, bardzo prosimy o nie pozostawianie tego typu przedmiotów w terenie. Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest dla wielu rodaków manifestacja uczuć patriotycznych, widzimy, że takie obrazki mogą wzruszać i wzbudzać poczucie dumy, ale jest to jednak element obcy w tym miejscu" – argumentują.

"Jeśli flagę porwie wiatr, może pofrunąć w niedostępny rejon, gdzie będzie się bardzo długo rozkładać i może stanowić śmiertelną pułapkę dla zaplątanych w nią zwierząt. Trzepocąca wydaje dźwięk płoszący ptaki, a oglądana z daleka staje się drażniącym punktem w naturalnym krajobrazie" – napisano.

"Poza tym ktoś ją musi uprzątnąć – to pracownik Parku odetnie potem plastikowe «trytytki», zdemontuje stalową rurkę, zwinie tkaninę i zniesie to wszystko do wsi. Bo ktoś flagi nie zabrał z powrotem. O tym też warto pamiętać" – czytamy dalej.

Barwy narodowe narażone na "złe potraktowanie, a nawet zbezczeszczenie"

Władze PPN przypominają, że zgodnie z ustawą o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego z nas, a pozostawianie flag w miejscach bez nadzoru naraża je na złe potraktowanie, a nawet zbezczeszczenie.

Pieniński Park Narodowy to jeden z 23 parków narodowych na terenie Polski. Został utworzony 1 czerwca 1932 r. jako pierwszy park narodowy w Polsce.

Czytaj też:

Najmłodszy polski park narodowy. Co oferuje Ujście Warty?